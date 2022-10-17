Китай ускорит развитие армии: Си Цзиньпин

ПЕКИН (ИА Реалист). Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во время выступления 16 октября на ХХ съезде Коммунистической партии Китая заявил об ускорении темпов превращения НОАК в вооруженные силы передового мирового уровня — это стратегическое требование всестороннего строительства модернизированного социалистического государства «Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания… Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружение.