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Китай ускорит развитие армии: Си Цзиньпин

Китай ускорит развитие армии: Си Цзиньпин

ПЕКИН (ИА Реалист). Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во время выступления 16 октября на ХХ съезде Коммунистической партии Китая заявил об ускорении темпов превращения НОАК в вооруженные силы передового мирового уровня — это стратегическое требование всестороннего строительства модернизированного социалистического государства «Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания… Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружение.

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