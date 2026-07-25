Антонелли потеряет 3 позиции на старте Гран-при Венгрии за превышение скорости под желтыми флагами

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии . Стюарды, рассмотрев все обстоятельства дела, пришли к выводу, что Антонелли недостаточно сильно замедлился в зоне желтых флагов по ходу квалификации, которая возникла из-за разворота Макса Ферстаппена .