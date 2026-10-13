Существует ли осенний авитаминоз: ответ диетолога

С наступлением осени аптеки и маркетплейсы предлагают витаминные комплексы «от усталости и сонливости», а реклама убеждает, что организму срочно нужна поддержка.
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