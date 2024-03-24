Как выспаться всего за шесть часов: главный секрет

Сегодня врачи — сомнологи, кардиологи, неврологи — советуют спать не менее 8 часов. Но в современном мире, где время становится все более ценным ресурсом, многие из нас сталкиваются с проблемой недостатка сна.
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