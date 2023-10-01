МИД КНДР: США и Запад скрывают свою причастность к подрыву "Северных потоков"

Руководитель департамента министерства иностранных дел КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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