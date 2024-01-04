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«Флуминенсе»: «Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта»

«Флуминенсе»: «Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта»

Сообщалось, что петербуржцы заплатят за бразильца 5+1 млн евро. «Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», — сказал пресс-атташе клуба из Рио-де-Жанейро Марсело Ахмед.

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