Клуж-Напока (WTA). 1-й круг. Потапова играет с Грабер, Блинкова встретится с Соррибес-Тормо

Сетка здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 3 – 9 февраля 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Крытые корты, хард Первый круг Сара Соррибес-Тормо (Испания) Анна Блинкова (Россия) Дата проведения 4 февраля, 15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии