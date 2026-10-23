По его словам, вопрос пока находится на рассмотрении РЖД. Заявку на запуск электрички направили по инициативе губернатора Кемеровской области, и в региональном министерстве транспорта рассчитывают, что проект удастся реализовать в следующем году.
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