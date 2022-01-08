Проект «Тайга»: как в Советском Союзе ядерными взрывами хотели повернуть вспять реки

Глухая уральская тайга — край бесконечных лесов, болот и лагерей. Образ жизни в этом медвежьем углу за столетия менялся мало, но весной 1971 года здесь, в сотне километров от ближайшего крупного города, произошло, казалось бы, немыслимое событие.