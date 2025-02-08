«Коммерсантъ» узнал причину исключения Гурулева из думского комитета по обороне

Причиной перевода депутата Госдумы Андрея Гурулева («Единая Россия») из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению стали его резкие высказывания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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