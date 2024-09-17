БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАМАЗОВ И ХИДЖАБОВ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ ИСЛАМ КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ

Александр Макеев

Нет хороших религий! Все религии, как "неправильные", так и "правильные" религии лгут и мошенничают, отличие лишь в степени лжи и мошенничества! Вместо религий - идеология эволюционирующего всезнания истины о строении и функции неживого вещества и живого вещества флоры, фауны, вербального мышления! На основе здравомыслия сотрудничеством по достижению и развитию эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия на принципе не меньше необходимого, но не больше достаточного. С запретом религии денег. Вместо алчности и непримиримости социалистически-капиталистических конкурентно враждебных товарно-денежных и денежно-денежных мошеннических отношений применять сотруднические товарно-дарственные отношения!