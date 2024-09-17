Театр абсурда
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Театр абсурда

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БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАМАЗОВ И ХИДЖАБОВ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ ИСЛАМ КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ

БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАМАЗОВ И ХИДЖАБОВ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ ИСЛАМ КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ

ОЛЬГА АНТОНОВА Закон сделал невозможным обращение мусульман в суды по поводу работодателей, требовавших снимать религиозные головные уборы или отказывавшихся предоставлять выходные на исламские праздники.

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Комментарии
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Александр Макеев
Нет хороших религий! Все религии, как &quot;неправильные&quot;, так и &quot;правильные&quot; религии лгут и мошенничают, отличие лишь в степени лжи и мошенничества! Вместо религий - идеология эволюционирующего всезнания истины о строении и функции неживого вещества и живого вещества флоры, фауны, вербального мышления! На основе здравомыслия сотрудничеством по достижению и развитию эволюционирующего оптимума индивидуального и совместного бытия на принципе не меньше необходимого, но не больше достаточного. С запретом религии денег. Вместо алчности и непримиримости социалистически-капиталистических конкурентно враждебных товарно-денежных и денежно-денежных мошеннических отношений применять сотруднические товарно-дарственные отношения!
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