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Кино: Как обрёл своё счастье звезда фильма «Мачеха», один воспитывавший дочь: Леонид Неведомский

Кино: Как обрёл своё счастье звезда фильма «Мачеха», один воспитывавший дочь: Леонид Неведомский

Он сыграл больше 11 ролей в кино и сериалах, но всё же считал себя театральным актёром. Когда-то в юности Леонид Неведомский и представить себе не мог, что будет выходить на сцену прославленного БДТ, куда его пригласит сам Георгий Товстоногов.

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