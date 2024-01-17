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В Шахтах произошёл взрыв на полиэфирном заводе 17 января 2024. Что известно о происшествии

В Шахтах произошёл взрыв на полиэфирном заводе 17 января 2024. Что известно о происшествии

Возгорание началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.Очевидцы в социальных сетях сообщают, что утром 17 января на шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области произошёл взрыв, после чего предприятие загорелось.

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