Тайная доктрина

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Американцы попытались разоблачить нашу "девочку-рентген"

Американцы попытались разоблачить нашу "девочку-рентген"

https://esoreiter   Американцы попытались разоблачить нашу "девочку-рентген" Наташу Демкину из Саранска сначала прославили в Лондоне, а потом унизили в Нью-Йорке Наташа считает, что ее дар - это не изученные еще наукой сюрпризы головного мозга.

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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1970 г. 733. (М. А. Й.). Учение Христа и Учение Живой Этики связаны преемственной связью. Учение Живой Этики есть как бы его продолжение, но на уровне более полного и широкого развертывания тех положений, которые были даны в Евангелии, вернее, всего того, что дошло и не дошло до нас. Не видим противоречий ни в чем. Под углом зрения Учения Живой Этики понимание Евангельских формул, кратких и четких, становится углубленным и огненным. Источник Един, и Едино Сокровенное Учение Жизни. Надо уметь отличать Учение Христа от того, что позднее создано церковью и нагромождено на него.
Юрий Ильинов
А полуночникам на нашей странице вновь предоставляется возможность посмотреть на извержение вулкана на одном из Канарских островов - Ла Пальма. Ночные кадры в прямом эфире - самые завораживающие. Включите звук! Прямая трансляция: Источник: Exclusive Video Courtesy of TV Canaria https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/410079287311125

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