https://esoreiter Американцы попытались разоблачить нашу "девочку-рентген" Наташу Демкину из Саранска сначала прославили в Лондоне, а потом унизили в Нью-Йорке Наташа считает, что ее дар - это не изученные еще наукой сюрпризы головного мозга.