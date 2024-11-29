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Царьград

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"Ъ": Крупный производитель майонеза решил с 15 декабря повысить цены

"Ъ": Крупный производитель майонеза решил с 15 декабря повысить цены

В России с середины декабря должны вырасти цены на майонезЖурналисты "Ъ" получили в распоряжение копию письма, составленного производителем майонеза "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ").

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