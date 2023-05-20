Журнал «Профиль»

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Путин поздравил ВС РФ и группу "Вагнер" с освобождением Артёмовска

Путин поздравил ВС РФ и группу "Вагнер" с освобождением Артёмовска

Путин поздравил группу "Вагнер" и Вооруженные силы РФ с освобождением Артёмовска, сообщает пресс-служба Кремля 21 мая.

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