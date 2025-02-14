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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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 «Челси» ни разу не пробил в створ в матче АПЛ впервые за 3 года

Команда Энцо Марески потерпела поражение в 25-м туре АПЛ – 0:3. Всего «Челси» 8 раз бил по воротам, но ни один удар не пришелся в створ.

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