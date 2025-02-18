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«Тряхнуло весь город». ВКС РФ разносят охранный флот ВСУ — прилет «Искандера» парализовал порт Одессы

«Тряхнуло весь город». ВКС РФ разносят охранный флот ВСУ — прилет «Искандера» парализовал порт Одессы

Очередная ночь принесла ВСУ новые прилеты ракет и БПЛА по военной инфраструктуре. На этот раз в огне оказались стратегические объекты в Одессе.

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Комментарии
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АндрейБорков
Легкий разбор статьи. Удар по Одессе, по порту и инфраструктуре. Это безусловно хорошо, но каковы результаты? Как отставной морской офицер обратил внимание на то, что &quot;Искандер&quot; повредил патрульный катер ВМСУ или ПСУ. Это, простите, что? Катер, хоть патрульный, хоть охранный, хоть какой, это катер!!! То есть ложкомойка, водоизмещение немногим более чем у 6-ти весельного яла, вооружение из разряда &quot;смеюсь до усрачки&quot;, экипаж - человек 7-8. И на это потрачена ракета из &quot;Искандера?! ОХРЕНЕТЬ. Плюс ко всему он НЕ ПОТОПЛЕН, ОН ПОВРЕЖДЕН!!! Идем дальше - уничтожены запасы оружия и вооружения, повреждено то, повреждено это и т.д. Неплохо, даже очень, но читаю следующую статейку в СМИ и вижу, что по территории РФ укропитеки херакнули более чем 90 шт БПЛА, обстреляли комплекс под Армавиром по перекачке нефти... и еще много чего. Скажите это как так можно, если у тебя нет ни хера? Если все или почти все, что тебе привезли взорвано, уничтожено и повреждено? На кого АВТОР этой статьи работает? Судя по всему он работает на СБУ, лично на мусье Буданова* и на ЦИПСО!!! После подобных публикаций писаки с УкРуины их берут и задвигают на их основе свои пасквили, где все с точностью до наоборот ! И это НАОБОРОТ только подтверждается такими вот статейками. Понятно, что про потери укропитеков надо писать, можно даже и с преувеличением, но до откровенной ЛАЖИ опускаться нельзя, это потом возвращается с процентами.
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