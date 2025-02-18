АндрейБорков

Легкий разбор статьи. Удар по Одессе, по порту и инфраструктуре. Это безусловно хорошо, но каковы результаты? Как отставной морской офицер обратил внимание на то, что "Искандер" повредил патрульный катер ВМСУ или ПСУ. Это, простите, что? Катер, хоть патрульный, хоть охранный, хоть какой, это катер!!! То есть ложкомойка, водоизмещение немногим более чем у 6-ти весельного яла, вооружение из разряда "смеюсь до усрачки", экипаж - человек 7-8. И на это потрачена ракета из "Искандера?! ОХРЕНЕТЬ. Плюс ко всему он НЕ ПОТОПЛЕН, ОН ПОВРЕЖДЕН!!! Идем дальше - уничтожены запасы оружия и вооружения, повреждено то, повреждено это и т.д. Неплохо, даже очень, но читаю следующую статейку в СМИ и вижу, что по территории РФ укропитеки херакнули более чем 90 шт БПЛА, обстреляли комплекс под Армавиром по перекачке нефти... и еще много чего. Скажите это как так можно, если у тебя нет ни хера? Если все или почти все, что тебе привезли взорвано, уничтожено и повреждено? На кого АВТОР этой статьи работает? Судя по всему он работает на СБУ, лично на мусье Буданова* и на ЦИПСО!!! После подобных публикаций писаки с УкРуины их берут и задвигают на их основе свои пасквили, где все с точностью до наоборот ! И это НАОБОРОТ только подтверждается такими вот статейками. Понятно, что про потери укропитеков надо писать, можно даже и с преувеличением, но до откровенной ЛАЖИ опускаться нельзя, это потом возвращается с процентами.