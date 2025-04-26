Шесть человек пропали без вести при взрыве в порту на юге Ирана

Число пропавших без вести после взрыва в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе на юге Ирана выросло до шести человек, заявил 26 апреля командующий силами правопорядка провинции Али Акбар Джавидан, сообщило агентство Fars.
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