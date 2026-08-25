Flightradar24: Военный борт США подал тревожный сигнал над Европой

Самолёт, покинувший авиабазу в Германии, активировал аварийный код в небе над Чехией.Американский военно-транспортный самолёт, взлетевший с территории Германии, подал сигнал бедствия во время полёта над европейским воздушным пространством.
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