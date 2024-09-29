Лавров пообещал помочь Грузии помириться с Абхазией и Южной Осетией

Россия готова оказать Грузии содействие в нормализации ее отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблее ООН.
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