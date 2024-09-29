Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Не пора ли начинать стирать жидовское государство с лица земли?Израиль сообщил о...
  • Mikhail Stepanov
    Лучше его просто повесить, эта мразь заслужила только петлю!NV: главу военной...
  • Алекс Сэм
    А не пора ли снова разделить Польшу?Президент Польши ...

Лавров пообещал помочь Грузии помириться с Абхазией и Южной Осетией

Лавров пообещал помочь Грузии помириться с Абхазией и Южной Осетией

Россия готова оказать Грузии содействие в нормализации ее отношений с Абхазией и Южной Осетией, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблее ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх