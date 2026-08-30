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Россиянам напомнили о сроках хранения арбуза в холодильнике

Россиянам напомнили о сроках хранения арбуза в холодильнике

Эксперт Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора — целый он или уже разрезанный, от чего непосредственно зависят и продолжительность безопасного хранения и меры предосторожности.

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