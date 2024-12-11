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Умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова

На 95-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова, она была одной из легендарных отечественных артисток и до недавнего времени продолжала играть на сцене российского театра МХТ имени Чехова.

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