Выдачи льготных кредитов туристической инфраструктуре выросли на 39%

За первое полугодие 2026 года объем льготного кредитования туристической инфраструктуры вырос на 39% по сравнению с 2025 годом и составил 39 млрд рублей.
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