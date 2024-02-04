РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Банкир Осадчий: Запад решил выпустить облигации в поддержку Киева и конфисковать активы РФ

Банкир Осадчий: Запад решил выпустить облигации в поддержку Киева и конфисковать активы РФ

Директор аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Запад предложил выпустить облигации в поддержку Украины, это попытка скрытно присвоить российские резервы.

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