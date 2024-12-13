В России 14 декабря 2024 года отмечают сразу несколько довольно необычных праздников Анастасия МеркуловаКакой праздник отмечают россияне и другие граждане мира в субботу, 14 декабря 2024 года? Ответ можно найти в календаре праздников.
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