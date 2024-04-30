Тренер Слишкович высказался об отставке Гильермо Абаскаля из "Спартака"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович думал, что испанского специалиста Гильермо Абаскаля уволят из команды уже после завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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