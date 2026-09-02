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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Пэйтон II об ожидаемом возвращении «Сиэтла»: «Я, наверное, сразу же запросил бы обмен туда»

Защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II заявил, что мечтает сыграть в НБА за «Суперсоникс». Клуб НБА в Сиэтле может возродиться к 2028 году.

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