Гарначо оплатит ужин «Манчестер Юнайтед» за свою реакцию на замену в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что нападающий Алехандро Гарначо оплатит ужин для команды после того, как решил сразу пойти в раздевалку после замены в первом тайме матча с «Ипсвич Таун» (3:2) в АПЛ.