Елизавета Боярская отметила сразу два важных личных праздника

Актриса Елизавета Боярская публично обратилась к Максиму Матвееву, поздравив с двойным праздником. 28 июля для семьи знаменитых актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева особенный день — они отмечают сразу два торжества: день рождения Максима и годовщину их свадьбы.