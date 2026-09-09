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Песков: повышение налогов на фоне показателей дефицита бюджета не обсуждалось

Песков: повышение налогов на фоне показателей дефицита бюджета не обсуждалось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение налогов в России не обсуждалось и показатели дефицита бюджета подвижны.

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