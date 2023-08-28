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Чемпионат Европы. Испания сыграет с Болгарией, Греция встретится с Израилем

Турнир принимают Италия, Болгария, Северная Македония и Израиль. Чемпионат Европы по волейболу Мужчины Групповой этап Группа B Варна, Болгария Испания – Болгария – 20.

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