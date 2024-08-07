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Илларионов: Украинцы должны знать правду – Путин может вести войну бесконечно

Илларионов: Украинцы должны знать правду – Путин может вести войну бесконечно

Санкционная политика Запада привела к тому, что Россия получила 800 миллиардов долларов дополнительных доходов от экспорта энергоносителей, при том, что за всё время СВО военная и финансовая помощь Украине от администрации Байдена составляет не более 45 миллиардов.

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