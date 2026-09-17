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Спорт Уик-Энд

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КОЛОСКОВ: Из «Локомотива» надо уволить тех, кто продаёт футболистов, а не Галактионова. БЕЛОУС: До прихода Ротенберга у путейцев всё было в порядке…

КОЛОСКОВ: Из «Локомотива» надо уволить тех, кто продаёт футболистов, а не Галактионова. БЕЛОУС: До прихода Ротенберга у путейцев всё было в порядке…

«Когда ведущие игроки уходят, начинается спад, - так высказался о положении дел в «Локомотиве» почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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