Галина Огнёва: Сегодня свой День рождения отмечает Бахарев Константин Михайлович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Гос

Сегодня свой День рождения отмечает Бахарев Константин Михайлович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку!Уважаемый Константин Михайлович!Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днем рождения!Большой.
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