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Политика как она есть

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Посол Яковенко: Россия борется против гегемонии Запада на мировом уровне

Посол Яковенко: Россия борется против гегемонии Запада на мировом уровне

Заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил в докладе «Геополитические итоги 2024 года», что агрессивная политика Запада привела к борьбе России против гегемонии западных стран на мировом уровне.

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