Политика как она есть

Заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил в докладе «Геополитические итоги 2024 года», что агрессивная политика Запада привела к борьбе России против гегемонии западных стран на мировом уровне.