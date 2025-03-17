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Комитет Думы одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на новое место жительства на более чем трехмесячный срок при отсутствии регистрации.

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