Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница. Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».