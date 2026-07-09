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Бывший каратель негодует: «Для Запада русские и украинцы всё равно один народ»

Бывший каратель негодует: «Для Запада русские и украинцы всё равно один народ»

Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница. Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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