Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что-то произошло на уровне указания по вертикали

Что-то произошло на уровне указания по вертикали

И, понимая, какие силы и на каком верху осуществили в свое время "крестопад" даже на сайтах самого Кремля, можно только догадываться, что и на каком уровне произошло сейчас.

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