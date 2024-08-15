Почему блогеры учат воевать только генералов, а не командиров взводов?

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (с) Почему никто из блогеров не учит воевать командиров взводов? А только генералов? Вы знаете ответ, да? Там нельзя с умным видом излагать банальности, там сразу раскусят, что ты полный профан в военном деле.