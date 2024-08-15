"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (с) Почему никто из блогеров не учит воевать командиров взводов? А только генералов? Вы знаете ответ, да? Там нельзя с умным видом излагать банальности, там сразу раскусят, что ты полный профан в военном деле.
Почему блогеры учат воевать только генералов, а не командиров взводов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Судя по информации с фронта, бойцы и младшие командиры воюют хорошо и изобретательно. Просчеты в верхах.
Ответить
4 час.
Вячеслав БОНДАРЕНКО
Ишшо один спец! Ефрейторы уже командовали. Плохо кончилось для немцев.
Ответить
3 час.
Вячеслав БОНДАРЕНКО
Владимир, тогда уж называйте виновных генералов пофамильно! Кто из генералов проморгал тягучую концентрацию "немцев" по лесополкам. И чем занимались "эти бездельники"? И не командиры ли взводов должны были доложить о подозрительных передвижениях на своих участках? Ваша должность и воинское звание? Назовите, Великий Вы Стратег!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии