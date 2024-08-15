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Почему блогеры учат воевать только генералов, а не командиров взводов?

Почему блогеры учат воевать только генералов, а не командиров взводов?

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (с) Почему никто из блогеров не учит воевать командиров взводов? А только генералов? Вы знаете ответ, да? Там нельзя с умным видом излагать банальности, там сразу раскусят, что ты полный профан в военном деле.

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Комментарии
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Александр Батт
Судя по информации с фронта, бойцы и младшие командиры воюют хорошо и изобретательно. Просчеты в верхах.
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4 час.
Вячеслав БОНДАРЕНКО
Ишшо один спец! Ефрейторы уже командовали. Плохо кончилось для немцев.
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3 час.
Вячеслав БОНДАРЕНКО
Владимир, тогда уж называйте виновных генералов пофамильно!  Кто из генералов проморгал тягучую концентрацию &quot;немцев&quot; по лесополкам. И чем занимались &quot;эти бездельники&quot;? И не командиры ли взводов должны были доложить о подозрительных передвижениях на своих участках? Ваша должность и воинское звание? Назовите, Великий Вы Стратег!
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3 час.

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