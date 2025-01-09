FT: Маск обсуждает с союзниками возможность смены премьера Британии

Американский миллиардер Илон Маск в частном порядке обсуждал со своими «союзниками из правого крыла» возможность убрать Кира Стармера с должности премьера Великобритании до следующих парламентских выборов.
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