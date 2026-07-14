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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили ввести полную компенсацию оплаты ЖКУ для инвалидов

В России предложили ввести полную компенсацию оплаты ЖКУ для инвалидов

Сейчас по закону инвалидам положена компенсация в размере 50% таких затрат, а инициатива предполагает повышение этой доли до 100% Сергей Миронов, возглавляющий фракцию "Справедливая Россия" в Госдуме, предложил увеличить компенсацию затрат на жилищно-коммунальные услуги для людей с инвалидностью и семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, до полной стоимости.

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