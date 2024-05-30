Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже отрицает обвинения в ненадлежащем досмотре школьников

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчет об инциденте, случившимся перед Единым государственным экзаменом в одной из воронежских школ, где якобы неэтично досматривали школьников перед началом испытания.
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