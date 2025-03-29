Расчеты гаубиц М-46 разгромили технику и боевиков ВСУ на харьковском направлении

ТАСС/Алексей Коновалов Расчеты гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, технику и боевиков ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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