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Мировое обозрение

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Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре

Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре

Главное в тезисах: Клещи у Доброполья: Морпехи ВС РФ зачистили восточные окраины города, в кольце окружения — силы 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го полка «Скала», за сутки зачищено 53 здания.

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