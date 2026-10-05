Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре

Главное в тезисах: Клещи у Доброполья: Морпехи ВС РФ зачистили восточные окраины города, в кольце окружения — силы 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го полка «Скала», за сутки зачищено 53 здания.