Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Всем кланом - на выход из России, патенты отменить С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих.