Всем кланом - на выход из России, патенты отменить С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих.
Битва с диаспорами выходит на новый уровень
Комментарии
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Ирина52
Мало устранить этот абсурд. Надо устранить тех, кто это организовал и позволил.
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4 час.
Vitalich
Ликвидация всех мастурбековских диаспор, вот реальный путь в наведении порядка с мигрантами, кроме того Россия должна выйти из всех международных договоров по мигрантам, или в крайнем случае ограничить их действия
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вспомните представителей Ельцинско Гайдаровско Питерской воровской, предательской клики... Это они разваливали СССР и КПСС, разворовывали Россию, уничтожали экономику и устроили геноцид народа России... Питерская мафия и дальше продает Россию и народ...
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2 час.
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