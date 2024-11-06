Экс-министр обороны Израиля Йоав Галант раскрыл причины своей отставки

Причинами для увольнения главы министерства обороны Израиля Йоава Галанта стали споры о призывах в армию, заложниках, захваченных палестинским движением ХАМАС и создание комиссии по расследованию массовых убийств.
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