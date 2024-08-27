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Иркутск Сегодня

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Шесть проектов из Приангарья стали победителями Всероссийского конкурса лучших для благоустройства

Шесть проектов благоустройства общественных территорий из Иркутской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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