Шесть проектов из Приангарья стали победителями Всероссийского конкурса лучших для благоустройства

Шесть проектов благоустройства общественных территорий из Иркутской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
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