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«Все выглядит не очень хорошо». Сульшер рассказал о состоянии Магуайра за неделю до финала Лиги Европы

«Все выглядит не очень хорошо». Сульшер рассказал о состоянии Магуайра за неделю до финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированных игроков команды, капитана Гарри Магуайра и форварда Антони Марсьяля, в преддверии финала Лиги Европы против «Вильярреала».

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