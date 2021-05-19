«Все выглядит не очень хорошо». Сульшер рассказал о состоянии Магуайра за неделю до финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированных игроков команды, капитана Гарри Магуайра и форварда Антони Марсьяля, в преддверии финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Популярные статьи
- Жириновский предложил нарисовать на форме сборной России карту Российской империи и использовать имперский гимн
- «На ней хотели бы жениться немало состоятельных красавцев». Уткин рассказал о своем отношении к Алине Кабаевой
- Депутат Верховной Рады предложил добавить на форму сборной Украины еще ряд регионов России
Свежие комментарии