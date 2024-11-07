Дети в Красногорске напишут письмо дошкольникам из Белгородской области

Воспитанники клуба «Зигзаг» изготовили модель советской ракеты ГИРД-09. Ребята из образовательного центра «Лидер» в Красногорске отправят ее детям в Белгородской области в рамках проекта «Живые письма дошкольников».
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